Hazır yemek sektörü düğün sezonuna odaklandı Sektörleri harekete geçiren zamanlar vardır. Düğün sezonu da pek çok sektör için kritik öneme sahip. Hazır yemek sektörü de düğün sezonundan olumlu etkilenecek kesim arasında yer alıyor.

AA

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğün ve nikah törenlerine ilişkin sektörün beklentilerini anlattı.

Hazır yemek sektörü, yaz aylarıyla artan düğün ve nikah törenleri dolayısıyla talebin iki katına çıkacağını öngörüyor.

"Asıl işi olmayanlar yemek yapıyor"

Bozdağ, diğer sektörlerde de olduğu gibi düğün sezonunda da asıl işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını savundu.

Bunun kanıtı olarak da en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söyledi.

"Bakanlıktan lisanslı şirketler seçilmeli"

Bozdağ, bu durumun önüne geçmek için vatandaşları, özellikle YESİDEF'e bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

"Yemek hizmeti 350 ila 650 lira arasında"

Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 lira bandında değiştiğini aktardı.

Paçanga böreği ve tavuk tercih ediliyor

Ordörv tabağının ardından genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini belirten Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 liraya çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 liraya düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tavuk tercih ediyor." dedi.

"Sektörümüz her zaman hazır"

Federasyona bağlı firmaların büyük bir bölümünün yazın açık alanda hizmet sunduğunu anlatan Bozdağ, "Açık alanda da beş yıldızlı otel konforunda yemek vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüz düğünler için her zaman hazır. Toplu yemekler gönül rahatlığıyla bizim şirketlerimizden alınabilir." diye konuştu.

"Talep iki katına çıkacak"

Koronavirüs salgınının ardından, hazır yemek sektörü açısından geçen yılın verimli geçtiğinin altını çizen Bozdağ, "Bu sene ekonomik şartlardan dolayı maliyetler yükselse bile talebin geçen senenin iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)