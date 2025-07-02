Haziran 2025 ihracatı açıklandı: 20,5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı ve yılın ilk 6 ayına ait dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği yaptığı toplantıda Ömer Bolat, konuşmasına bugün başarılı bir performansı paylaşacağını belirterek başladı.

HAZİRANDA İNDACAT YÜZDE 8 ARTTI

Ömer Bolat, haziran ayında ihracatın yüzde 8 artarak 20,5 milyar dolara ulaşıldığını açıkladı.

Bolat'ın verdiği bilgilere göre, ilk 6 aylık ihracat verilerinin 5 ayı artışla kaydedildi. Yüzde 8'lik artış son bir yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

İlk 6 aylıklara bakıldığında da haziran ayında en büyük artış sağlanmış oldu.

6 AYLIK İHRACAT 131,4 MİLYAR DOLAR

İlk 6 ayda yüzde 41, artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YILLIK İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

Yıllık 267 milyar dolarla cumhuriyet tarihi rekor kırıldı.

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