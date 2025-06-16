Haziran ayı SED ödemeleri hesaplarda

AA

Çocuklara yönelik çalışmalara özel önem veriliyor ve farklı ihtiyaçları gözetilerek hizmetler çeşitlendiriliyor.

SED ile çocuklar, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde destekleniyor.

Çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayret ediliyor.

1 MİLYAR 227 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hesaplara yatırıldığı paylaşıldı.