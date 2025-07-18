Haziranda 189 bin 237 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546 oldu. Haziran ayında 840 bin 22 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında 72 bin 361 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 89 bin 741 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 36,1, kamyonette yüzde 11,5, kamyonda yüzde 2,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, motosiklette yüzde 7,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 4,8 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı. Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 4,7 geriledi.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,6'sını motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN MARKALARI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 8,1'i Renault, yüzde 6'sı Peugeot, yüzde 6'sı Fiat, yüzde 5,2'si Hyundai, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,9'u BYD, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,5'i Chery, yüzde 2,5'i Audi, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,7'si Dacia, yüzde 1,2'si Mini, yüzde 1,1'i Honda ve yüzde 21,1'i diğer markalardan oluştu.

6 AYDA 1 MİLYON 89 BİN 741 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 89 bin 741 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,2 artarak 23 bin 801 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.

6 AYDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 46,3'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 adet otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,2'si elektrikli, yüzde 9,3'ü dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlıdır.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 739 bin 977 adet otomobilin ise yüzde 33,4'ü dizel, yüzde 31,1'i LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,2'si hibrit ve yüzde 1,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

6 AYDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 adet otomobilin yüzde30,3'ü 1300 ve altı, yüzde 24'ü 1401-1500, yüzde 11'i 1501-1600, yüzde 9,8'i 1301-1400, yüzde 8,3'ü 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

6 AYDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 206 BİN 133'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,5'i beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,1'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklidir. Böylece 6 ayda kaydı yapılan otomobillerin 206 bin 133'ü gri renkli oldu.