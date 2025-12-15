Kasım ayı bütçe dengesi açıklandı! Bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe dengesini paylaştı.

Buna göre bütçe kasımda 169,5 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 1,3 trilyon lira açık verdi.

KASIM AYI SONUÇLARI

2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250 milyar 1 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419 milyar 6 milyon TL ve bütçe fazlası 169,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132 milyar 2 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 287 milyar 4 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

OCAK-KASIM SONUÇLARI

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842 milyar 6 milyon TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571 milyar 6 milyon TL ve bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904 milyar 9 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 666 milyar 7 milyon TL oldu.

Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri:

Ocak-Kasım 2025 vergi gelirleri: