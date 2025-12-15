Kasım ayı bütçe dengesi açıklandı! Bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayında bütçenin 169,5 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.
- Ocak-Kasım döneminde ise bütçe 1,3 trilyon TL açık verdi.
- Faiz dışı fazla 287 milyar 4 milyon TL olarak kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe dengesini paylaştı.
Buna göre bütçe kasımda 169,5 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 1,3 trilyon lira açık verdi.
KASIM AYI SONUÇLARI
2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250 milyar 1 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419 milyar 6 milyon TL ve bütçe fazlası 169,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132 milyar 2 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 287 milyar 4 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
OCAK-KASIM SONUÇLARI
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842 milyar 6 milyon TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571 milyar 6 milyon TL ve bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904 milyar 9 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 666 milyar 7 milyon TL oldu.
Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri:
Ocak-Kasım 2025 vergi gelirleri: