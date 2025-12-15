Abone ol: Google News

Kasım ayı bütçe dengesi açıklandı! Bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı kasım ayı bütçe dengesine göre, bütçe fazlası 169 milyar 5 milyon TL olurken 11 aylık değerlendirmelerde bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 11:02
Kasım ayı bütçe dengesi açıklandı! Bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayında bütçenin 169,5 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.
  • Ocak-Kasım döneminde ise bütçe 1,3 trilyon TL açık verdi.
  • Faiz dışı fazla 287 milyar 4 milyon TL olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe dengesini paylaştı.

Buna göre bütçe kasımda 169,5 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 1,3 trilyon lira açık verdi.

KASIM AYI SONUÇLARI

2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250 milyar 1 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419 milyar 6 milyon TL ve bütçe fazlası 169,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132 milyar 2 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 287 milyar 4 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

OCAK-KASIM SONUÇLARI

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842 milyar 6 milyon TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571 milyar 6 milyon TL ve bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904 milyar 9 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 666 milyar 7 milyon TL oldu.

Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri:

Ocak-Kasım 2025 vergi gelirleri:

Ekonomi Haberleri