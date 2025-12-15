Ege Yapı, TÜBİTAK desteğiyle azaltılan karbon salımlı konutların prototipine geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın süredir projeler geliştiren Ege Yapı, “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın ara aşama bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

Ege Yapı, iştiraki Kapasite AŞ üzerinden hayata geçirdiği TÜBİTAK destekli proje kapsamında, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmaya yönelik yürüttüğü analiz ve modelleme çalışmalarının ara sonuçlarını paylaştı.

Proje, Dr. Haldun Ersen liderliğinde, BIM modellemesi çerçevesinde geliştirilen ROR360 yazılımı ile konutlarda karbon salımı ve enerji verimliliğinin ölçülmesini hedefliyor.

Mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan işletme süreçlerine kadar tüm aşamaları analiz eden yazılım sayesinde, karbon salımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran malzeme ve tasarım modelleri entegre ediliyor.

KARBON SALIMININ YÜZDE 10 AZALTILMASI HEDEFLENDİ

İlk fazda konut prototipinde karbon salımının yüzde 10 azaltılması amaçlanıyor.

Şehircilik, yapı teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle ele alan proje, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını minimize etmeyi hedefliyor.

2023 yılında başlatılan ve analiz ile modelleme temelli ilerleyen projede; mimari tasarım, malzeme seçimi, bina kabuğu, elektrik-mekanik sistemler, inşaat süreci ve işletme aşamaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. Projenin ilk faz hedefi, her bir konut üretiminde karbon salımını yüzde 10’a kadar düşürmek olarak belirlendi.

Çalışma, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), GEF, UNEP ve Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar inisiyatifi ile paralel ilerliyor. Avrupa Birliği’nin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda, küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan bina ve yerleşimlerin dönüşümde kritik rolüne dikkat çekiliyor.

Dr. Haldun Ersen’in yürütücülüğünde yazılım ekibi ve Ege Yapı tasarım ekibi tarafından geliştirilen model, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerine uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. İstanbul’a özgü tip projeler üzerinden değerlendirilen saha verileriyle düşük karbonlu tasarım alternatifleri oluşturuluyor.

“PROTOTİP ÜRETİME GEÇİYORUZ”

Ege Yapı Dizayn Ofis Müdürü Suna Mutlu, proje kapsamında geliştirilen yazılım ve prototip konut modeliyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Geliştirdiğimiz yazılım ve prototip konut modeli, Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen sürdürülebilir çözümler üretiyor. Çevresel etkisi düşük malzeme kullanımını esas alıyoruz. İstanbul özelinde yaptığımız analizlerle karbon salımını etkileyen tüm parametreleri inceliyor, enerji tüketimini azaltan tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. ROR360 yazılımı ile düşük karbonlu konut modellerine yönelik tasarım ve analiz sürecini başlattık. İlk prototip İstanbul’da üretilecek. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin düşük karbonlu şehirler hedefi için önemli bir katkı sağlanacağını öngörüyoruz.

PROJEYE HİBE ÇALIŞMASI

Proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen ise projenin geldiği aşamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: