Hesaplandı! Türkiye'nin doğalgaz talebi 2024'te 53 milyar metreküp olacak GAZBİR, önümüzdeki yıl için doğalgaz talebinin geleceği noktayı değerlendirdi. Verilen bilgilere göre ayrıca 2024 yılında 25 milyar liranın üzerinde yatırım öngörüsü var.

AA

Türkiye enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda araştırma ve üretimlerine hız verdi.

Öte yandan planlamalarda tüketim değerlerinin tahminleri de önemini koruyor.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin doğalgaz talebinin gelecek yıl artacağını belirtti.

Arslan, Türkiye'nin bu yılki doğalgaz tüketiminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocakta açıkladığı 56 milyar metreküp seviyesinin altında kalabileceğini söyledi.

"Doğalgaz tüketimi bu yıl 16-17 milyar metreküp olarak hesaplandı"

Doğalgazın ülke genelinde daha ulaşılabilir olmasıyla konutlarda ısınma amaçlı tüketimde her yıl yaklaşık 1 milyar metreküp artış gözlemlediklerini aktaran Arslan, konutların doğalgaz tüketiminin söz konusu etkiler nedeniyle bu yıl 16-17 milyar metreküp olarak hesaplandığını dile getirdi.

"2024 yılı Türkiye doğalgaz talebinin 53 milyar metreküp olacağını tahmin ediyorum"

Arslan, Türkiye'nin gelecek yılda tüketeceği doğalgaz miktarına ilişkin, şu ifadeyi kullandı:

Deprem felaketinin etkilerinin azaltılması, yeni tüketicilerin etkisi ve hava sıcaklıklarının bu yıla kıyasla mevsim normallerinde seyretmesiyle 2024 yılı Türkiye doğalgaz talebinin 53 milyar metreküp civarında olacağını tahmin ediyorum.

Sakarya Doğalgaz Üretim Sahası'daki üretim beklentisi

Sakarya Doğalgaz Üretim Sahası'nın devreye girmesiyle eylülde sahada yaklaşık 75 milyon metreküp üretim gerçekleştiğini ve bunun toplam üretimin yüzde 68'ine karşılık geldiğini vurgulayan Arslan, sahada 2023'te faz-1'de günlük 10 milyon metreküp, 2025'te faz-2'de günlük 40 milyon metreküp ve 2028'de faz-3'te günlük 60 milyon metreküp doğalgaz üretimi hedeflendiğini bildirdi.

2024'te dağıtım altyapısına 25 milyar lira yatırım öngörülüyor

Gelecek yıl Türkiye'de doğal gaz altyapısına yapılacak yatırımlara da değinen Arslan, şu bilgiye verdi:

2024 yılında 25 milyar liranın üzerinde yatırım öngörümüz var. Bu yatırımlarla 50'ye yakın yeni yerleşim yerine gaz arzı planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)