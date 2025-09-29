Hicaz Demiryolu'ndan Gaziantep ekonomisine büyük katkı

Gaziantep iline bağlı İslahiye ilçesinin Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, kapının, Türkiye'yi demir yolu ile Suriye'nin Halep kentine, oradan da başkent Şam'daki Hicaz Demiryolu hattına bağladığını söyledi.

Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik hattın tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." ifadelerini kullandığını hatırlatarak, müjdenin bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

İSLAHİYE VE ETRAFINDAKİ İLÇELER KALKINACAK

Projenin, İslahiye ve çevresindeki il ve ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: