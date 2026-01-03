Hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı'nın "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin, gümrük müşaviri istihdamına ilişkin hükümleri 90 gün sonra yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Buna göre, posta ve hızlı kargo şirketleri, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam edecek veya en az iki gümrük müşaviri ile ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapacak.

Bakanlık, gümrük müşaviri sayısına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

TEK GÖNDERİ ÜST SINIRI ARTIRILDI

Öte yandan, posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak üst sınırlar artırıldı.

AĞIRLIK LİMİTİ 300'DEN 600 KİLOYA ÇIKARTILDI

Bu kapsamda hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti, brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi.

PARASAL ÜST SINIR 15 BİNDEN 30 BİN EUROYA YÜKSELTİLDİ

Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise 15 bin eurodan 30 bin euroya çıkarıldı.



