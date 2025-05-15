Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,4 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı hizmet ve inşaat üretim endekslerini paylaştı.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 azaldı.