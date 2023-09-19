HSBC, Türkiye'nin politika faizi ve büyüme beklentisini revize etti TCMB, politika faizini 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Açıklamanın öncesinde ekonomistlerin katıldığı anketler düzenlenmeye ve finans kurumları tahminlerini yürütmeye devam ediliyor.

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HSBC, Merkez Bankası'nın açıkladığı Türkiye'de yıl sonu politika faizi beklentisinde ılımlı bir revizyon yaptı ve yıl sonu tahminini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine yükseltti.

Banka 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4,4 seviyesinde tuttu. Ancak 2023 büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3'e indirdi.

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda, bankanın beklentisi yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkarıldı.

"Türkiye'nin yakın vadeli görünümü son dört ayda önemli ölçüde iyileşti"

Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son dört ayda önemli ölçüde iyileştiği, Merkez Bankası'ndaki yeni ekibin para ve makro ihtiyati politikaları sıkılaştırdığı ve daha önce uygulamaya konulan bazı düzenleyici tedbirleri gevşetmeye başladığı vurgulandı.

Banka, Türkiye'de bütçenin temmuz ve ağustos aylarında fazla verdiğini ve 12 aylık kümülatif açığın GSYH'nin yüzde 3'ünün altına indiğini hatırlattı.

Bu olumlu gelişmelere rağmen bankaya göre Türkiye'de riskler devam ediyor.

2023 büyüme beklentisi 4,4 olarak devam ediyor

Bu değerlendirmelerin ardından banka, 2023 büyümesini yüzde 4,4 olarak tahmin etmeye devam ettiğini açıkladı.

2024 büyüme tahminini düşürdü

2024 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3'e düşürdü.

2023 için daha sınırlı bir bütçe açığı bekleniyor

Banka 2023 için daha sınırlı bir bütçe açığı bekliyor.

Ancak mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte resmi harcama tahminlerinin 2024 yılında aşılabileceğini düşünüyor.