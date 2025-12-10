Hukukta dijital dönüşüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijitalleşme, hukuk alanına da girdi.

Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada hukuk da artık teknolojiyle entegre bir yapıya dönüşüyor.

Bu dönüşüm sürecinde aktif rol almak konusunda adım atan Kurt Gürler Partners, Onedocs iş birliğiyle geliştirdiği yeni platformla Türkiye’de hukuk teknolojileri alanında yeni bir sayfa açtı.

Müvekkil, avukat ve yapay zekayı ortak platformda buluşturan sistem, rutin işleri üstlenerek avukatlara zaman kazandırırken, şirketlere daha erişilebilir ve güvenli hukuk hizmeti sunuyor.

HUKUKU SÜREÇLERİN ÖLÇÜLEBİRLİĞİ SAĞLANIYOR

Hayata geçirilen bu sistem, yalnızca bir yazılım değil, hukuki süreçlerin teknolojiyle uyumlu, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale geldiği bir vizyonun ürünü. KG | AI, hukuk hizmetlerini daha verimli, erişilebilir, güvenilir ve veriye dayalı hale getirmeyi amaçlıyor.

AVUKATA ZAMAN KAZANDIRIYOR

Platform, rutin işleri üstlenerek avukatlara zaman kazandırıyor, böylece profesyoneller strateji, müzakere ve karar süreçlerine daha fazla odaklanabiliyor. İnsan sezgisi ve etik sorumluluklar halen merkezde kalırken, yapay zeka süreci hızlandıran, destekleyen ve hatasızlaştıran bir yardımcı rol üstleniyor.

AVUKATIN YERİNE DEĞİL, YANINDA

Kurt Gürler Partners ortağı Avukat Özlem Kurt, yapay zekayı hukuki süreçlerin tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: