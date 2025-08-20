Hükümet ve memurlar anlaşamadı: Son kararı Hakem Kurulu verecek

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.

Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.

Süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devralacak.

HAKEM KURULU 11 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, akademisyenler ve taraflardan gelen temsilcilerin yer aldığı 11 üyeden oluşuyor.

KURULUN ALTI ÜYESİ HÜKÜMETTEN

Kurulun üyesi altı üyesi hükümet, beş üyesiyse sendikalar tarafından seçiliyor.

Başkan ve diğer üyeler toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirleniyor.

5 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Başvurunun ardından en geç 5 gün içinde çalışmalarına başlayacak ve ardından en geç 5 gün içinde de kararını verecek.

31 AĞUSTOS'A KADAR KARAR VERİLMEK ZORUNDA

Kurulun en geç 31 Ağustos'a kadar vereceği karar bağlayıcı olacak.

Kurul kararına itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.

Karar, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.

UZLAŞMA SAĞLANAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar, yalnızca uzlaşma sağlanamayan maddeleri kapsayacak.

Görüşmelerde uzlaşı sağlanan 369 madde yürürlüğe girecek.

Hakem kurulu, yalnızca oransal zam gibi anlaşmazlık konularında karar verecek.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.