İbrahim Yumaklı: 2025 yılında AB tescilli ürün sayımız 44'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescili alan Türk ürünlerin sayısını hatırlattı.

İbrahim Yumaklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında 15 yeni ürün tesciliyle, AB tescilli ürün sayımız 44’e ulaştı.

Coğrafi işaretli ürünlerimizle yalnızca lezzeti değil; Anadolu’nun tarihini, emeğini ve kültürünü de koruma altına alıyoruz.

"EMEĞİ OLANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Bu gurur tablosunda emeği olan tüm üreticilerimizi ve paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."