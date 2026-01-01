İbrahim Yumaklı: 2025 yılında AB tescilli ürün sayımız 44'e ulaştı

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında 15 yeni ürünle AB tescilli Türk ürünlerinin sayısının 44'e ulaştığını duyurdu.
- Coğrafi işaretli ürünlerin Anadolu'nun tarihini ve kültürünü koruma altına aldığını belirtti.
- Yumaklı, bu başarıda emeği geçen üreticilere ve paydaşlara teşekkür etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescili alan Türk ürünlerin sayısını hatırlattı.
İbrahim Yumaklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılında 15 yeni ürün tesciliyle, AB tescilli ürün sayımız 44’e ulaştı.
Coğrafi işaretli ürünlerimizle yalnızca lezzeti değil; Anadolu’nun tarihini, emeğini ve kültürünü de koruma altına alıyoruz.
"EMEĞİ OLANLARI TEBRİK EDİYORUM"
Bu gurur tablosunda emeği olan tüm üreticilerimizi ve paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."