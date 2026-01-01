Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul Havalimanı 2025'te 84,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2025'te 549 bin 316 uçuş ve 84 milyon 406 bin 50 yolcuyla dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"GÖKYÜZÜNDE LİDER, DÜNYADA MERKEZ KONUMDA"

İstanbul Havalimanı'nın "gökyüzünde lider, dünyada merkez" konumda olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti: