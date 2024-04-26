İbrahim Yumaklı: 4,4 milyar TL destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım ve hayvancılık alanında çalışan üreticilere destekleri devam ediyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, üreticilere yönelik yeni destekleri açıkladı.

Bakan Yumaklı, hayırlı ve uğurlu olması dileği ile birlikte açıkladığı desteklerle ilgili şu ifadeyi kullandı:

Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Öte yandan, buzağı ve süt destekleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

Desteğin içeriği

Buzağı Desteği 3 milyar 344 milyon 15 bin TL

Çiğ Süt Desteği 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği 32 milyon 155 bin 447 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği 29 milyon 216 bin 20 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 10 milyon 42 bin 754 TL

Düve Alım Desteği 9 milyon 320 bin TL.

Buzağı ve süt desteği aşağıda yer alan takvime göre, diğer desteklerin tek parça olarak 26 Nisan 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.