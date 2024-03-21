İbrahim Yumaklı: Gaziantep'in sınırları aşan ikinci ürünü 'Araban Sarımsağı' oldu Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Gaziantep'in Araban sarımsağı da AB coğrafi işareti alan ürünlerin arasına katıldı. Tescili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

AA

Bugüne kadar 20 ürün, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almıştı.

Abadan Ovası'nda yetişen Abadan sarımsağı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 21. ürün oldu.

Gaziantep'te ise AB'den daha önce Antep baklavası da coğrafi işaret tescili almıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısının arttığını duyurdu.

"Yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip"

Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmelerle ilgili şu ifadeyi kullandı:

AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip.

"Coğrafi işaretli ürün sayısı artacak"

Paydaş kurumlarımız iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)