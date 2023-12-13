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İbrahim Yumaklı: Kastamonu Araç Barajı ile 67 bin 520 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

İbrahim Yumaklı: Kastamonu Araç Barajı ile 67 bin 520 dekar tarım arazisi suya kavuşacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bir mesaj yayınlayarak Kastamonu Araç Barajı ile suya kavuşacak tarım arazisinin büyüklüğünü aktardı.