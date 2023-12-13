İbrahim Yumaklı: Kastamonu Araç Barajı ile 67 bin 520 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

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Kastamonu Araç Barajı'nın temel yüksekliği 83 metre, su depolama kapasitesi 44 milyon metreküp, yıllık enerji üretimi 13,79 milyon kilowatsaat oldu.
Barajın sulayacağı tarım arazisi ise 67 bin 520 dekar olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajın Kastamonu iline katkısını yayınladığı mesajda dile getirdi.
"Üreticilerimizin alın terini suyun gücüyle buluşturuyoruz"
Bakan Yumaklı, barajın Kastamonu'ya hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:
Kastamonu Araç Barajı ile 67 bin 520 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Üreticilerimizin alın terini suyun gücüyle buluşturmaya devam edeceğiz.
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