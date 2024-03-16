İbrahim Yumaklı: Süs bitkileri üretim alanı 3 kat arttı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 19 bin dekar olan süs bitkileri üretim alanının 3 kat artarak 59 bin dekara yükseldiğini açıkladı.

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AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir programı kapsamında Bayındır ilçesinde süs bitkileri yetiştiren firmaları ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (BAYÇİKOOP) ziyaret etti.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmasında süs bitkileri üretim alanının 3 kat artışla 59 bin dekara yükseldiğini, "Kapalı Alanlarda Bitkisel Üretimin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği"nin de dün gece yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

"Türkiye, süs bitkileri üretiminde dünyayla boy ölçüşür hale geldi"

Yetkililerden üretim süreçleriyle ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde dünyayla boy ölçüşür hale geldiğini, ancak AR-GE yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Türkiye'de örtü altı üretimiyle alakalı yaklaşık 800 bin dekarlık bir alan var"

Bayındır ilçesinin de süs bitkileri açısından son derece önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

Türkiye'de son dönemde 19 bin dekar olan süs bitkileri üretim alanı 3 kat artarak 59 bin dekara yükseldi. Bu da bu alandaki potansiyelin ne derece yüksek olduğunun diğer bir göstergesi. Türkiye'de örtü altı üretimiyle alakalı yaklaşık 800 bin dekarlık bir alan var. Dolayısıyla bu potansiyelin de yine kayıt altına alınarak gelişimiyle alakalı planlama yapabilmek adına dün gece yayınlanan Kapalı Alanlarda Bitkisel Üretimin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

"Örtü altı üretim, son derece önemli"

Bu yönetmeliğe göre bizler coğrafi konumlarına göre tüm örtü altı üretimi, kimliklendirerek kayıt altına almış olacağız. Örtü altı üretim, gerçekten ülkemizde gelişim ve potansiyeli açısından son derece önemli bir üretim metodu. Biz dünyada dördüncü sıradayız. Avrupa'da ise ikinci sıradayız. AR-GE çalışmaları bu noktada tüm bitkisel üretimlerde olduğu gibi özellikle tohum açısından süs bitkilerinde gelecek dönemde bizlerin en önemli çalışma alanlarından birisi olacak.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)