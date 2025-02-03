AA

170 ülkenin imzaladığı 1977 yılında yürürlüğe giren Ramsar Sözleşmesi’ne dahil olan Türkiye’de 14 Ramsar alanı bulunuyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 59'u 'ulusal önemi haiz sulak alan', 58'i ise 'mahalli önemi haiz sulak alan' olmak üzere 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır." dedi.

YÖRE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VAR

Yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en üretken ekosistemler niteliğindeki sulak alanların, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, buraların aynı zamanda yöre ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu bildirdi.

RAMSAR SÖZLEŞMESİ

Sulak alanların korunması ve geliştirilmesinin en önemli sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (Ramsar Sözleşmesi) 1994'te dahil olduğunu hatırlattı. Yumaklı, Türkiye'nin, 30 yıllık süreçte toplam büyüklüğü 184 bin 487 hektar olan 14 sulak alanı sözleşme listesine Ramsar alanı olarak aldığını aktardı.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

Ülkemizde, 2002'de yapılan mevzuat revizyonu çerçevesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi (e) bendiyle sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaklanmıştır. Aynı yıl yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile sulak alanlarla ilgili koruma ve kullanım ilkeleri, koruma bölgelerinin tespiti ve uygulama esasları, Ramsar alanlarının ilan süreci ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun görev ve çalışma usulleri belirlenmiştir.

Yönetmelikle oluşturulan Ulusal Sulak Alan Komisyonu, gerek sulak alanlarla ilgili gerekse tabiatı koruma başlığı altında ilgili kurumlardan oluşan ülkemizdeki ilk komisyon olmuştur. Bu minvalde, Ramsar alanları ile ülkemizde 59'u 'ulusal önemi haiz sulak alan', 58'i 'mahalli önemi haiz sulak alan' olmak üzere 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

SULAK ALANLARIN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Bozulan sulak alanların rehabilitasyonuna yönelik de faaliyetler yürüttüklerine işaret eden Yumaklı, "Kayseri Sultansazlığı, Antalya Avlan Gölü, Konya Ereğli Sazlığı ve Afyonkarahisar Karakuyu Sazlıkları rehabilitasyon çalışmaları yapılan alanlardan bazılarıdır. 2024'te Düzce Efteni Gölü'nde rehabilitasyon çalışmalarına başlanmış olup, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Efteni Gölü'nün büyüklüğünün 180 hektardan yaklaşık 360 hektara çıkması planlanmaktadır." bilgisini verdi.