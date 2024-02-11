İbrahim Yumaklı: Türkiye'nin tarımsal üretim programı nüfus artışına göre tasarlandı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl tarımla ilgili tüm yasal düzenlemelerinin bitirildiğini ve açıklanacak politikaların yeni nesillerce de kullanılacak kalıcılık içereceğini anlattı.

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AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) "Topraktan Geleceğe" temasıyla düzenlenenTürkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, altyapı çalışmalarının yapıldığını, nisan ayı itibarıyla iç süreçlerin de bitirileceğini ve sahada konuşmaya, anlatmaya başlanacağı belirtti.



"Hangi ürünü ne kadar üretmemiz ve nasıl üretmemiz gerektiğini ortaya koyan bir program"

Hem Türkiye'nin hem de ihracat yapılan ülkelerin ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretim planlamasını tamamlamaları gerektiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

Biz 2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik. O dönemden itibaren bunun alt çalışmalarını da yaptık. Şu anda bütün arkadaşlarımız nisan ayı itibarıyla kendi iç süreçlerini de bitirecekler ve sahada konuşmaya, anlatmaya başlayacağız. Tarımsal üretim planlaması, kabaca suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünü ne kadar üretmemiz ve nasıl üretmemiz gerektiğini ortaya koyan bir programdır, disiplin manzumesidir.

"Türkiye'nin 2050 nüfusu 105 milyon olacak"

Yumaklı, dünyadaki gelişmelerin, tarımsal üretimin stratejik öneminin daha çok hissedilmesini sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

Dünya nüfusu 2050'de 10 milyar olacak. Türkiye'nin 2050 nüfusu 105 milyon... Gelecek bir o kadar misafiri de düşünürsek 2050'de en az 210 milyonluk nüfusun gıda ve su ihtiyacını karşılamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Nüfus artışıyla birlikte iklim değişikliği, göç, birtakım daha önce adını hiç duymadığımız hastalıklar gibi hususların bizi kısıtlayacağını da düşünürsek buradaki risk faktörünü görmüş oluruz. Biz, bunların hepsini 'yeni normal' olarak niteledik ve Bakanlığımız bütün çalışmalarını buna göre dizayn etmeye başladı ve devam ediyor.

"Tarımsal üretim planlaması, suyu merkeze alarak yapıldı"

Yumaklı, Türkiye'nin "su stresi" altındaki ülkelerden olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

Tarımsal üretim planlaması, suyu merkeze alarak yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bütün şehirlerin dinamiklerinin, üreticilerinin, üretici birliklerinin, ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının bu üretim planlamasının ilk safhasında çalışması üzerine bir model kuruldu. Daha sonra bütün bunlar Türkiye bazında konsolide edilerek Türkiye'nin üretim planlaması tamamlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)