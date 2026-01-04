Memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 28 bin 75 TL olduktan sonra gözler diğer maaş hesaplarına çevrildi.

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞI NETLEŞECEK

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranıyla memur ve emeklilerin maaş zammı netleşecek.

Pazartesi açıklanacak veriler, sosyal yardım ödemeleri ve diğer maaşları da doğrudan etkileyerek, ocak ayının ortasından itibaren hesaplara yansıyacak.

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

YÜZDE 11'E İLAVE ENFLASYON FARKI ORANINDA ZAM YAPILACAK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.