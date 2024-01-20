İbrahim Yumaklı: Ülkemizin tohum sıkıntısı yok Tarımda tohumla ilgili kamuoyunda dillendirilen endişeleri giderecek açıklama Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan geldi. Sertifikalandırılmış 37 ata tohumu olduğunu dile getiren Yumaklı, tarım çalışmalarını anlattı.

AA

Türkiye'de tohum çalışmaları için hem kamu hem de özel sektör devrede.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de tohum açısından hiçbir sıkıntısı oladığını dile getirerek, kamu kurumlarının, özel sektörün tohum üretimi ve geliştirme konusunda dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi ve kaliteli çalışmaları olduğunu vurguladı.

Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Yumaklı, Aksu ilçesindeki tohum üretim firmasını ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, tesis ziyaretinde firma yöneticilerinden tohum üretimine ilişkin bilgi alarak, laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Yumaklı daha sonra beraberindekilerle bölgedeki bir serayı ziyaret ederek, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

"Bitkisel üretiminin daha nasıl verimli olabileceğini gündemde tutuyoruz"

Ziyaretin ardından Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bitkisel üretiminin daha nasıl kaliteli ve verimli olabileceğini gündemde tuttuklarını söyledi.

"Tohum, tarım teknolojisi içerisinde en stratejik husus"

Bitkisel üretimin en önemli ayağının tohum olduğunu belirten Yumaklı, şu ifedelerde bulundu:

Bugün Türkiye'de adeta tohumun Aselsan'ı olarak tabir ettiğimiz bir firmamızı ziyaret ettik. Teknoloji denilince hep akla gelen kullanılan makine, ekipman olur ancak öyle değil. Tohum, tarım teknolojisi içerisinde en stratejik, en önemli hususlardan bir tanesi.

Yumaklı, ziyaretlerinde tohum gelişimine verilen önemin sonuçları adına son derece güzel bir tabloyla karşılaştıklarını kaydetti.

"Tohum firmalarımız dünyayla boy ölçüşecek konuma gelmiş durumda"

Türkiye'nin tohum üretimi ve geliştirilmesinde iyi bir noktada olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz tohum üretimi ve geliştirme konusunda dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi ve kaliteli. Onlarla rekabet anlamında artık başa baş, hatta onları da geçen bir konuma geldiler. Şu anda Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sini ülkemizde üretiyoruz. Bu çok önemli bir oran. İthalatımızı, ihracatımızın karşılama oranı yüzde 137'dir. Yüz birim ithal ediyorsanız 137 birim ihraç ediyorsunuz. Tohum geliştirme çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor. Binin üzerinde yüzde yüz Türk şirketlerimiz var. Bu şirketlerimiz tohum geliştirmeye devam ediyor. Alt kırılımda birkaç ürün haricinde tohum firmalarımız dünyayla boy ölçüşecek hatta yön verecek konuma gelmiş durumda.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen çeşitler

Bakan Yumaklı, bakanlık bünyesindeki tarımsal araştırma müdürlüklerinin tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde yaklaşık 1.030 civarında çeşit geliştirdiğini, bunların iklim koşullarına uyumlu, daha verimli ve kaliteli üretimi sağlayacak tohumlar olduğunun altını çizdi.

"Sertifikalandırılmış 37 ata tohumumuz var"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bu tohumları deneyerek, çoğaltarak üretim pazarına sunduğunu, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının bu şekilde tohumculuk ve üretim piyasasına girdiğini ifade etti. Üretilen ve geliştirilen tohumların gen bankasında saklandığını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkemizin tohum anlamında, bütün her şeyin sıfırlandığını varsayalım, buradaki riski sıfıra yakın. Hem özel sektörümüz hem de kamu kurumlarımız artık bu konuda eşiği aşmış durumdalar. Çok daha gelişkin tohumların çalışmalarına devam ediyorlar. Sertifikalandırılmış 37 ata tohumumuz var. Bunları da gen bankamızda saklıyoruz. Ata tohumlarının yasaklanması diye bir şey asla söz konusu değil. Ata tohumunun bir prosedürü var. Bu süreçlerden geçen bütün ata tohumlarımızı tescilliyoruz, sertifikalandırıyoruz, üretime sunuyoruz ve gen bankalarımızla koruma altına alıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)