Türkiye'de geçen yıl 2,3 milyon taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık 2025 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları verileri yayımlandı.

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu.

Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

ARALIK AYINDA 248 BİN 205 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35,5 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 arttı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,9 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 84,1, kamyonette yüzde 49,6, otomobilde yüzde 35,3 artarken motosiklette yüzde 38,1, traktörde yüzde 33,2, minibüste yüzde 29, kamyonda yüzde 26 ve otobüste yüzde 2,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 612 BİN 650 OLDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 1 MİLYON 158 BİN 490 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralıkta 1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 147 BİN 173 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralıkta 147 bin 173 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,1'i Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü BMW, yüzde 4,2'si Skoda, yüzde 4,1'i Fiat, yüzde 4,0'ı Opel, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı BYD, yüzde 3,2'si Dacia, yüzde ,2'si TOGG, yüzde 3,1'i Nissan, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,4'ü Chery, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,7'si Cupra ve yüzde 10,7'si diğer markalardan oluştu.

YILLIK TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 4 6,4'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'li. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4,0'ı hibrit ve yüzde 2,1'i elektrikli Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin payı ise yüzde 0,2.

YILLIK EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,4'ü benzin yakıtlı oldu.

Yıllık trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 29,9'u 1300 ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500, yüzde 11,0'ı 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

YILLIK KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 454 BİN 923'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 454 bin 923'ü gri renkli. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,2

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 11,8 olarak hesaplandı. Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9.

DEVRİ YAPILAN TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 11,8

Türkiye'de 2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 11,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 12,7, minibüslerin 11,9, otobüslerin 11,3, kamyonetlerin 11,3, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,0, özel amaçlı taşıtların 16,0 ve traktörlerin 19,2.