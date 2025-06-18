AA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kurbağalık Mahallesi'nde yaşayan ve ailesi tarımla uğraşan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Eyüphan Acar'ın tayı "Nazlı"nın, merada otladığı sırada kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında çatlak meydana geldi.

Eyüphan Acar, tayının acısına dayanamadı ve tedavisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yardım talebinde bulundu.

Bakan Yumaklı, yaralı tay "Nazlı" için yapılan yardım çağrısını karşılıksız bırakmayarak, tayın sağlığına kavuşmasını sağladı.

TAYI NAZLI'YA KIYAMAYAN KÜÇÜK EYÜPHAN, İBRAHİM YUMAKLI'YA ULAŞTI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kurbağalık Mahallesi'nde yaşayan ve ailesi tarımla uğraşan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Eyüphan Acar, merada otladığı sırada kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında çatlak meydana gelen "Nazlı" isimli tayının tedavisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulundu.

"LÜTFEN BANA YARDIM EDİN"

Acar dilekçesinde, "Merhaba İbrahim Amca. Benim ismim Eyüphan Acar. 8 yaşındayım. Benim bir tayım var, adı Nazlı. Maalesef ayağı kırıldı, lütfen bana yardım edin. Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum, tek umudum sizsiniz. Tedavisi için bana yardımcı olur musunuz? Lütfen atımın tedavisi için bana yardım edin. Saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TAYI İYİLEŞTİRDİ

Acar'ın talebi kendisine iletilen Bakan Yumaklı, "Nazlı"nın tedavisinin yapılması için Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi. Eyüphan ve ailesiyle iletişime geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri de tayı muayene etti.

YUMAKLI'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Kendisinden destek isteyen 8 yaşındaki Eyüphan Acar'ın tayının tedavisi için bölgedeki ekiplere talimat veren Yumaklı, "Nazlı"nın sağlığına kavuşmasının ardından Acar'ı telefonla aradı, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bölgedeki Bakanlık ekiplerinden tayın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Yumaklı, "Dün geceden itibaren tayla ilgilenen hem veteriner hekim arkadaşlara hem de il ve ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tebrik de ediyorum. Eyüphan'ın çağrısını hızla cevaplamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

EYÜPHAN, BAKANLIĞIN FAHRİ TEMSİLCİSİ OLDU

Acar'ı, Bakanlığın Pınarbaşı'ndaki fahri temsilcisi ilan eden Yumaklı, Acar'dan benzer şekilde problemli durumları kendilerine bildirmesini istedi.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR ETTİLER

Yumaklı, Acar'ın tayını iyileştirdiği için kendisine teşekkür etmesi üzerine, "Ben de senin hassasiyetin için teşekkür ederim. Çok önemli başka bir şey daha var. Sen kime ulaşacağını hemen bilmişsin, yazmışsın. Bunlar çok önemli. Ben de teşekkür ederim CİMER'e yazdığın için. Ben kendim gelemedim ama arkadaşlarım geldi. İnşallah Kayseri’ye geldiğimde yüz yüze görüşürüz." karşılığını verdi.

"ÇOCUKLARIN HAYVANLARA DUYDUĞU MERHAMET YOLUMUZU AYDINLATIYOR"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Merhaba İbrahim Amca" diye başlayan bir mesaj geldiğini belirterek, "Minik kardeşimiz Eyüphan, tayının ayağı kırılınca üzülmüş, 'Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum.' demiş. Biz de hemen harekete geçtik. Kayseri'deki veteriner hekimlerimiz Nazlı'nın tedavisini tamamladı. Şimdi hem Eyüphan hem de Nazlı çok iyi. Çocukların sevgisi, hayvanlara duyduğu merhamet bizim yolumuzu aydınlatıyor. İyi ki varsın Eyüphan." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, Acar'la yaptığı telefon görüşmesi ve tayın tedavisine dair görüntüler de yer aldı.