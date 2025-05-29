İbrahim Yumaklı, yeni hayvancılık desteklerini açıkladı

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besicileri memnun edecek destekler duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.

"ÇİFTÇİLERE YILLIK 18 BİN TL DESTEK VERECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvan başına 1.500 lira olmak üzere yıllık 18 bin lira destek verileceğini ve destekten faydalananların Ziraat Bankası aracılığı ile düşük faizli kredi alabileceklerini aktararak, hayvanların TİGEM aracılığı ile sigortalanacağını belirtti.

İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Destek projesinde hak sahiplerinin yüzde 41,6'sı kadınlardan oluştu.

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