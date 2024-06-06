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İbreler yukarı yönlü: Altın, gümüş ve dövizde son durum

İbreler yukarı yönlü: Altın, gümüş ve dövizde son durum Ons altın 2 bin 366 dolardan yurt içinde gram altın ise 2 bin 453 liradan işlem görüyor.