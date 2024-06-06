İbreler yukarı yönlü: Altın, gümüş ve dövizde son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin, Fed'in yol haritasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.
Altının ons fiyatı: 2 bin 369 dolar
Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 104,1 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 366 dolardan alıcı buluyor.
Ons altına paralel olarak yurt içinde gram altında da yükseliş seyri görülüyor.
Altın fiyatları
Yurt içinde yükselişe geçen altının İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasadaki seyri şöyle:
Gram altın: 2 bin 453 lira
Çeyrek altın: 4 bin 161 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 952 lira
Tam altın: 16 bin 643 lira
Yarım altın: 8 bin 321 lira
Döviz fiyatları
Döviz piyasasına bakıldığında ise hafta başındaki düşüşün yerini sınırlı artışın aldığı gözleniyor.
Dolar 32,2574 liradan, euro 35,2174 liradan ve sterlin ise 41,4472 liradan işlem görüyor.
Gümüş
Gümüşün fiyatı ise 31,46 liraya yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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