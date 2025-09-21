IKBY'nin petrolünü Türk şirketleri ihraç edecek

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şahvan Abdullah, Irak Ulusal Petrol Pazarlama Şirketi’nin (SOMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) petrol ihracatını yeniden başlatmak için Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

GELİR PAYLAŞIMINDA UZLAŞMA

Abdullah, IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında petrol ve petrol dışı gelirler konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. SOMO’nun Türk şirketleriyle de mutabakata vardığını ifade eden Abdullah, ihracatın Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlayacağını duyurdu.

“Geriye kalan tek şey, merkezi hükümetin bu anlaşmalara yasal ve ahlaki olarak bağlı kalmasıdır” diyen Abdullah, önümüzdeki günlerde IKBY’de kamu çalışanlarının Temmuz ve Ağustos maaşlarının ödenmesi gerektiğini vurguladı.

BARZANİ'DEN NİHAİ ANLAŞMA MESAJI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de dün yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleri ile Irak merkezi hükümeti arasında ham petrol çıkarma maliyetleri konusunda ön anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, ihracatın yeniden başlaması için “nihai anlaşmaya hazırlık yapıldığını” dile getirmişti.

ÜÇLÜ TOPLANTI MESAJI

Petrol ihracatının yeniden başlaması için bugün IKBY, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketleri arasında üçlü toplantı düzenlenecek. Irak Petrol Bakanlığı’ndaki görüşmenin, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermesi ve sürecin önündeki engelleri kaldırması bekleniyor.

2023'TE İHRACAT DURMUŞTU

Bilindiği üzere, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı sonrası 25 Mart 2023’te Irak’tan Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na petrol akışı kesilmişti. IKBY Başbakanı Barzani, ihracatın durması nedeniyle bölgenin 25 milyar dolar zarara uğradığını, bu durumun Irak merkezi hükümetinin çıkarlarına da zarar verdiğini açıklamıştı.