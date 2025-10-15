İki yeni OSB müjdesi

Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış olarak faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) iki yenisi daha eklenecek.

Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB, faaliyete geçiyor.

Türkiye'de son 23 yılda OSB'lerin sayısı 191'den 371'e çıkarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili olarak, "Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"OSB'LER BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini belirtti. OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları ifade etti: