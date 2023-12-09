Samsun'daki ikinci elde 1 milyon TL üzerindeki araçlar satılmıyor! 300-700 bin TL arası revaçta Kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı milyonluk araç satışı durdu. Samsunlu galericiler “Araba eskiden yatırım aracıydı, şimdi zarar aracı oldu” diyor.

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İHA

Samsun’daki ikinci el otomobil pazarındaki galericiler lüks araçların satılmadığı, 300-700 bin TL arasındaki araçların ise rağbet gördüğü bilgisini verdi.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarındaki satıcılar 1 milyon üzerindeki araçların satılmadığını, vatandaşların paralarını bankalarda değerlendirdiklerini ifade etti.

Ortalama 300 ile 700 bin TL arasındaki arabaların genellikle rağbet gördüğünü söyleyen galericiler, piyasanın canlanmasını umuyor.

“Araba artık yatırım aracı değil”

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık, şöyle diyor:

Son 5-6 aydır araba konusunda sıkıntılar var. Bu yükselişin bir de inişi olacağını biz biliyorduk. Son 5 aydır telefonlarımız çalmıyor. Bunun da sebepleri açık ve net ortada. Ülkedeki sıkıntı bütün sektöre yansıdı. Faizlerin yüzde 45’lere çıktığı bu dönemde bazı vatandaşlar araba almak yerine parasını faize yatırıyor. Araba artık bir yatırım değil çünkü para kazandırmıyor. Eskiden araba alıyordunuz, üstüne 1 ay sonra 15 bin TL, 30 bin TL koyuyordu. Bu durum bitti. Artık bayilerde sıfır araç da mevcut. İkinci elde şu anda 400 ile 700 bin TL arasında arabalar satılıyor. Lüks arabalarda sıkıntı var.

“Vadeli sistem ile müşterilerimize yardımcı oluyoruz”

Galerici Rıfat Bilgili, piyasada nakit akışının zayıf olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

Piyasada nakit akışı zayıf fakat bizler işin olmadığı yerde iş oluşturuyoruz. Kendimiz vadeli sistem ile müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Genel anlamda para sıkıntısı bizim ilimizde, ilçelerimizde var. Kredi faizlerinin yüksek olmasında dolayı vatandaş kendi parasını bankaya koyuyor. İşler şu anda ne iyi ne kötü durumda. Şu anda bayilerde araç fazlalığı var. Stok fazlası mevcut. Stok fazlalığından dolayı bayiler kampanya yapma aşamasındadır. Takasla araba alma konusunda daha iyi yardımcı oluyorlar. Bu durumdan dolayı sıfır araba daha da revaçtadır.

"300 bin liranın altında araba yok"

Şu anda 300 bin TL’nin altında araba yok. 300 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar olan arabalar piyasada biraz daha hareketli. Eskiden araba, ihtiyaçtan öte bir yatırım aracıydı. 500 bin TL’ye bir araba alıyordu, ona bir süre bindikten sonra 600 bin TL’ye satıyordu. Bu olay ortadan kalktı.

"Araba eskiden yatırım aracıydı, şimdi zarar aracı oldu”

Bugün artık araba yatırım aracı değil zarar aracıdır. Kasko, sigorta, bakımı, vergisi derken en az 50 bin TL’yi buluyor. Adam bu durumda parasını bankada değerlendiriyor.

“300 binden 700 bine kadar olan araçların satışlarında hiçbir sıkıntı yok”

Galerici Hüseyin Kandemir ise şu değerlendirmeyi yaptı:

İkinci el piyasası yaklaşık 3 aydır duraklama halinde. Fiyatlarda düşüş oldu. İnsanlar kredi çekemediği için milyonluk arabalarda gerçek anlamda bir duraklama var. 300 binden 700 bine kadar olan araçların satışlarında hiçbir sıkıntı yok. Yılbaşında ise bayiler tarafından zam olacağı söyleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)