İklim değişikliği tarımı etkiliyor

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretime etki eden unsurların başında gelen iklim değişikliğinin, hem ekim dönemlerini değiştirdiğini hem de verimi etkilediğini bildirdi.

İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar kuraklığa neden olurken yağışlarda görülen dengesizlik, üretimi de olumsuz etkiliyor. Bu durum, bazı meyve ve sebzelerin hasat dönemi, verimi ve kalitesinde değişikliklere yol açıyor.

"KIŞLIK ÜRÜNLER EKİLMEYE BAŞLANDI"

Bayraktar, başta buğday ve arpa olmak üzere kışlık ürünlerin ekilmeye başladığını söyledi. Tarımsal üretimde verime etki eden birçok unsur bulunduğuna vurgu yapan Bayraktar, sonbaharda sıcaklıklarla birlikte yağışların da öneminin arttığını belirtti.

"EKİM TARİHİ KAYDI"

Bayraktar, "Ekilişlerin ardından yağışın gelmesi arzu edilen bir durumdur. Dolayısıyla bu dönemde yağışların geç gelmesi, sıcaklıkların istenilen seviyenin üstünde olması gibi durumlar hem ekim dönemlerini ileri bir tarihe kaydırmakta hem de verime etki etmektedir." dedi.

"KALİTE ETKİLENİYOR"

Uzun yıllar bir bölgede yetiştirilen kültür bitkilerinin uyum sağladıkları iklim koşullarından farklı iklim koşullarıyla karşılaştıklarında strese girdiklerine, bunun kaliteyi de etkilediğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

Ekimin devam ettiği başta buğday ve arpa olmak üzere serin iklim tahılları özelinde baktığımızda, ekim, tohumun toprakla buluşması, toprakta çimlenmenin hızlı bir şekilde olacağı ve kışa girmeden önce iyi bir çıkışın sağlanacağı şartları sağlayan zamanda yapılmalıdır. Erken ekimlerde yüksek toprak sıcaklığından dolayı tohumun çimlenememesi veya çimlendikten sonra yetersiz nem nedeniyle çimlerin kurumasına neden olur. Geç ekimde tohum kışa girmeden çimlenmez veya yetersiz çimlenenler ise kışa cılız girer, soğuklardan zarar görürler. Sonuç olarak erken ekim de geç ekim de kış dönemindeki şiddetli soğuklardan bitkinin zarar görmesine neden olacağı için sakıncalıdır.

"SULU TARIM ARAZİLERİNE İLAVE SU KISITI DESTEĞİ ÖDENECEK"

Planlı üretim desteklerine de değinen Bayraktar, 13 stratejik ürünün planlama kapsamına alındığını anımsattı. Bayraktar, bu ürünlerin ilçe bazlı tarım havzalarında destekleneceğini ve planlı üretim desteğinde de ürünlerin 4 kategoride değerlendirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: