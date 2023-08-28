IMF: Türkiye'den mali destek talebi gelmedi IMF, teknik ekibinin eylül ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklayarak, ziyaretin nedenine ilişkin detay verdi.

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirtildi.

Ancak IMF açıklamasında, bu rutin ziyaretin nedeninin Türkiye'den gelen bir mali destek talebi olmadığını açıkça ortaya koydu.

IMF teknik ekibinin Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak.

"Türkiye'den mali destek talebi gelmedi"

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi.