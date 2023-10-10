IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti! 2023 Türkiye büyüme tahmini yüzde 4 oldu IMF 2024 küresel büyüme tahminini düşürdü, 2023 Türkiye büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 4'e ve 2024 için de yüzde 2,8'den yüzde 3,25'e çıkarttı.

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Uluslararası kurumlar Türkiye'nin ekonomisinin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kalıcı enflasyon ve zayıf büyüme uyarısı yaparak 2023 için yüzde 3 olarak korurken, 2024 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a düşürdü.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti. Ayrıca Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme beklentisi de yüzde 2,8'den yüzde 3,25'e yükseltildi.

IMF daha önce yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3'e yükseltirken 2024 büyüme tahmini yüzde 2,8'e düşürmüştü.

IMF, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 4'e çıkardı

IMF, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda da Türkiye'nin 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.

"Türkiye'ye yatırımcı güveni arttı"

Açıklamada, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı belirtilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonunun da iyileştiği kaydedilmişti.