IMF, yeni başkanını nisan sonuna kadar seçecek IMF'nin başkanlık seçimi tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Avrupa ülkeleri mevcut başkan Georgieva'nın tekrar seçilmesini desteklerken kurumdan yeni bir açıklama geldi.

AA

IMF, bir sonraki başkanını nisan sonuna kadar seçmeyi planlıyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) şu andaki Başkanı Kristalina Georgieva.

IMF Başkanı Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi 30 Eylül'de doluyor.

IMF başkan seçimine gidecek.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, fonun bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını ve sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Yeni başkan seçimi için açıklama

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolarken, fondan yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

"Seçim süreci başladı"

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı belirtildi.

Yeni başkana oy birliğiyle karar verilecek

Açıklamada yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatıldı.

Gerekli küresel duruşa sahip başarılı aday arayışı

Açıklamada, "İcra Direktörleri Kurulu, küresel finansal sistemin merkezinde yer alan fonu yönetmek için gerekli küresel duruşa sahip başarılı adaya verdiği önemi vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Georgieva göreve tekrar talip

Georgieva, geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da dün Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)