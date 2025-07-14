İmzalar atıldı! KKTC’nin fiber optik altyapısını Türk Telekom kuracak

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının Türk Telekom tarafından kurulması ve hızlı internete kavuşması için Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı.

Başkent Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, protokol imza programından önce gazetecilerle bir araya geldi.

Ümit Önal, Türk Telekom’un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü projelere liderlik ettiğini vurguladı.

Önal, bu vizyon doğrultusunda yüksek hızlı fiber altyapı yatırımıyla KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL BÖLGENİN DİJİTAL ALTYAPISININ TAŞIYICISIYIZ”

Türk Telekom’un Türkiye’nin ve bölgesinin dijital dönüşümüne yön veren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Önal, “Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz.

Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezindeyiz. Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz.

Türkiye genelinde 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren güçlü fiber altyapımızla, ülkemizin dört bir yanında 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağlıyoruz. 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini destekliyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacağız” dedi.

“FİBER GÜCÜMÜZÜ 5G VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER İÇİN STRATEJİK BİR AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Türkiye’nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Önal, “Hız, kapsama ve altyapı gücümüzle Türkiye’nin dijital omurgasını örüyoruz. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu.

Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye’deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için de stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık.

Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ULUSLARARASI DİJİTAL KÖPRÜ

Türk Telekom’un diğer yandan uluslararası anlamda da dijital stratejik bir köprü görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayan Önal, “Türk Telekom’un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom International uluslararası alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 135 noktada çalışmalarını sürdürüyor. TT International bu anlamda ülkeler arasında stratejik bir dijital köprü kuruyor; veri trafiğinin kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli biçimde akmasını sağlıyoruz. 24 ülkeye uzanan omurgamızla, sadece Türkiye'nin değil bölgenin de dijital altyapısını taşıyan bir operatör olarak konumlanıyoruz” dedi.

“SABİT İNTERNET ALTYAPISI MİLLİ BİR SORUMLULUK”

Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal, “Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta.

Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır.

Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye’yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz.

Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.