İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 4,25'e yükseltti Boe, faiz oranında 0,25 puanlık artışa gitme kararı aldı. İngiltere'nin büyüme tahminiyle ilgili de görüş paylaşıldı.

Haber Merkezi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranını artırdı.

Politika faizi, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırılarak yüzde 4,25’e yükseltildi.

Peş peşe 11'inci faiz artırımı

Banka enflasyonla mücadele ederken bu faiz artırımı, İngiltere'nin faiz oranlarında art arda 11'inci artış olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de enflasyon, şubat ayında yüzde 10,4'e yükselmişti. Faiz kararıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Komite, bu toplantıda banka faizini 0,25 puan artırarak yüzde 4,25'e yükseltmeyi oyladı. En son açıklanan TÜFE enflasyonu beklenmedik bir şekilde arttı, ancak yılın geri kalanında keskin bir şekilde düşmesi muhtemel.



İşgücü piyasası sıkılığını korudu. Kısa vadeli gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) ve istihdamın daha önce beklenenden biraz daha güçlü olması muhtemel. Nominal ücret artışı beklenenden daha zayıf olmasına rağmen, maliyet ve fiyat baskıları yüksek kalmaya devam etti.

2008'den bu yana en yüksek seviye

Son kararla birlikte faiz oranı, yüzde 4,5 olduğu Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

BoE, ayrıca bu yılın ilk yarısında ülkenin büyüme tahminini yükseltti. Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi: