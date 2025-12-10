İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 22,57 yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnşaat maliyet endeksi 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,98 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,59 yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,29 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,95 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,94 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,48 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,20 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,73 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,46 arttı.