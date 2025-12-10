Sektör, Ticaret Bakanlığı'nın 'Teminat Bilgi Sistemi'nden memnun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığınca, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin kullanıma açıldığı bildirildi.

Obdan Sistem Genel Müdürü Arkın Obdan, Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan iki düzenleme de gümrük süreçlerinde dijitalleşmeye yönelik önemli adımlar atıldığını bildirdi.

"ARTIK SÜREÇLER ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK"

Arkın Obdan, "Teminat Bilgi Sistemi ile birlikte, firmaların verdiği bireysel, toplu veya götürü teminatların dağınık yapıdan çıkarılıp tek bir çatı altında izlenmesi, hem idare hem de yükümlüler için süreçlerin daha şeffaf ve yönetilebilir hale gelmesini sağlayacak." diyerek şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Şu anda teminatların beyanname bazlı takip edilmesi firmalar açısından zaman zaman belirsizlik yaratabiliyor. Sistemin ileride yükümlülere açılmasıyla, işletmeler kendi teminatlarını tek ekranda görebilecek, unutulan ya da kapanışı geciken teminatlarını anlık olarak takip edebilecek. Bu, süreç verimliliğini doğrudan artıracak bir gelişme.

PİYOT UYGULAMA

Diğer yandan Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüklerinde pilot uygulaması başlayacak olan, ihracat beyannamelerinde redrese kapsamında kalem ekleme ve değişikliklerin elektronik ortamda iletilmesini sağlayan teknik düzenleme de operasyonel hız açısından değerli bir yenilik.

Yükümlünün yaptığı değişikliklerin sistem üzerinden doğrudan muayene memuruna iletilmesi ve nihai onayın dijital olarak tamamlanması, iş akışını sadeleştirirken sürecin takibini de kolaylaştıracak.

"DİJİTALLEŞMEYİ OLUMLU BULUYORUZ"