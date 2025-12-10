Kombi ve Petek Bakım Paketi ile kışa hazırlık zamanı

Bir yıl geçerli Kombi ve Petek Bakım Paketiyle; markası ve satın alındığı yer fark etmeksizin kombilerin tüm bakım ve kontrolleri ve peteklerin temizliği MediaMarkt Türkiye’nin anlaşmalı olduğu uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaşam alanlarında kullanılan cihazların düzenli bakım ve temizliğinin yapılması büyük önem taşıyor. Özellikle ısıtma sistemlerinde hem enerji tasarrufu hem de optimum sıcaklık için kombilerin yılda 1 kez, peteklerin ise minimum 2 yılda bir düzenli bakımlarının yaptırılması öneriliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerini ihtiyaç duydukları en son teknolojilerle buluşturan MediaMarkt Türkiye, çoğu evde olmak üzere sunduğu bakım ve temizlik hizmetlerine Kombi ve Petek Bakım Paketini de ekleyerek, müşterilerinin cihazlarından daha uzun süre verim alabilmesini hedefliyor.

DÜZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA YAKIT MASRAFI ARTIYOR, VERİMLİLİK AZALIYOR

Kombi ve peteklerin düzenli bakımı yapılmadığında yakıt sarfiyatı artarken verimlilik de düşüyor. Ayrıca kombilerde fan, genleşme tankı ve pompa gibi parçalar kirden zarar gördüğü için arızaya yol açabiliyor. Peteklerde ise çamur ve tortu oluşumu sıcak suyun eşit dağılımını engelliyor ve kombi bakımlı olsa dahi optimum ısınma sağlanması mümkün olmuyor. Bunun yanında sık karşılaşılan basıncın azalması (su eksilmesi), peteklerin hava yapması, sensörlerin kirlenmesi neticesinde su basıncı dengesinin bozulması, peteğin bir kısmının sıcak diğer kısmının soğuk kalması ve kombinin sesli çalışmaya başlaması gibi sorunlar da kullanıcılar için daha büyük sıkıntılara yol açabiliyor.

KOMBİ BAKIMINDAN BACA TEMİZLİĞİNE DETAYLI HİZMET

Kombi ve Petek Bakım Paketi kapsamında, kombi ya da petekler nereden alınmış olursa olsun MediaMarkt güvencesiyle tüm bakım ve temizlik işlemleri bizzat evde veriliyor. Uzman teknik servisler; kombinin genel kontrolü, baca temizliği, gaz kaçağı testi, eşanjör kontrolü, peteklerde iç temizlik ve su dolaşımı testi, elektronik kart ve su basıncı kontrolü gibi işlemlerle derinlemesine bakım yapıyor, böylece olası arızaların önüne geçiliyor. Cihazların performansı korunurken kullanım ömrü de uzatılıyor.

BAKIM PAKETLERİ 1 YA DA 2 YILLIK OPSİYONLARLA SUNULUYOR

MediaMarkt Kombi ve Petek Bakım Paketi 1 yıllık ve 2 yıllık kullanım seçeneğiyle sunuluyor. 2 yıllık paketlerde bakım hizmeti senede 1 defa olacak şekilde veriliyor. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra hizmet paketi 24 saat sonra aktifleşiyor. Kombi yetkili servislerinden farklı olarak petek temizliğinin de dahil olduğu paket, 3 taksit fırsatı ile sunuluyor. Mediamarkt’ın tüm bakım paketlerinde olduğu gibi ücretsiz arıza tespiti ve işçilikte yüzde 50 indirim uygulaması geçerli oluyor.