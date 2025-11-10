İnşaat sektöründe çalışan sayısı zirveye çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, ağustos ayı itibarıyla yüzde 7,2 artarak 2 milyon 11 bin 335 kişi oldu.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışan sayısı, yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

Çalışan sayısı, geçen yılın ağustos ayına göre 134 bin 733 artmış oldu.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı.

Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerinden derlendi.

200 AYIN ZİRVESİ

Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 200 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü.

Bundan önceki en yüksek seviye 2 milyon 671 kişiyle temmuzda kayıtlara geçmişti.

Ağustosa ait açıklanan rakamların 1 milyon 316 bin 892'sinin bina inşaatında, 258 bin 390'ının bina dışı yapıların inşaatında, 436 bin 53'ün özel inşaat faaliyetlerinde çalıştığı görüldü.

Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 8,4, yüzde 5,1 ve yüzde 5 oldu.