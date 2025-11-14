İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı

- İnşaat üretim endeksi, Eylül ayında yıllık yüzde 29,9 ve aylık yüzde 4,3 arttı.
- Bina inşaatı, bina dışı yapılar ve özel inşaat faaliyetleri sırasıyla yüzde 31,2, yüzde 23,3 ve yüzde 30,1 arttı.
- Endeks, bir önceki aya göre bina inşaatında yüzde 4,5, bina dışı yapılarda yüzde 3,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,1 artış gösterdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İnşaat maliyet endeksi açıklandıktan sonra üretim endeksleri de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül'e ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini paylaştı.
Buna göre endeks eylülde, yıllık bazda yüzde 29,9 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 31,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 23,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 30,1 yükseldiği görüldü.
ENDEKS AYLIK YÜZDE 4,3 ARTTI
İnşaat üretim endeksi eylülde, aylık bazda ise yüzde 4,3 arttı.
Endeks eylülde, bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatında 3,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,1 yükseldi.