İnşaat üretimi yıllık yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı hizmet ve inşaat üretim endekslerini yayımladı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 25,1 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,9 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,6 YÜKSELDİ

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.