İnternette 'organik' etiketiyle satılan ürünlere dikkat

Ürünün organik ya da ev yapımı olmasını önemsiyoruz ancak bu yöntem her zaman sağlıklı olmayabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, özellikle doğadan gelişigüzel toplanan zehirli bitkiler ile toplu yemek organizasyonlarında sağlıksız şartlarda hazırlanan gıdaların, vakalardaki artışta belirleyici olduğu uyarısında bulundu.

"CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR"

Etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesi ciddi sağlık riski oluşturuyor, internet ve sosyal medya üzerinden "organik" veya "ev yapımı" denilerek satılan ürünlerde de denetim dışılık riski bulunuyor.

"AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEMELİ"

Açıkta satılan gıdaların tercih edilmemesi, doğadan toplanan mantar, meyve ve otların uzman onayı olmadan tüketilmemesi, bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konservelerin kesinlikle tüketilmemesi, şüpheli ürünlerin ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmesi, vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajların saklanması öneriliyor.