Irak petrolü Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilecek

AA & Ensonhaber

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak resmi haber ajansı INA'ya konuştu.

Abdulgani, "Petrol Bakanlığı olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne uygun şekilde teslim edilmesi için bölgesel hükümete resmi bir yazı göndererek prosedür çalışmalarına başladık" dedi.

"TÜRKİYE İLE GEREKLİ PROSEDÜRLER YÜRÜTÜLÜYOR"

Merkezi hükümetin IKBY'deki petrol ürünlerinin Irak Petrol Pazarlama Şirketi aracılığıyla ihraç edilmesini sağlama imkanına sahip olduğunu ifade eden Abdulgani, petrolün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edilmesine yönelik olarak Türkiye ile gerekli prosedürlerin de yürütüldüğünü belirtti.

Abdulgani, IKBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydederek IKBY'nin Bağdat'a olan petrol borcu konusunda uzlaşıya varılması için Bağdat ve Erbil arasında görüşmelerin olduğunu ifade etti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Bölgeden ihraç edilecek petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi veya Federal Petrol Bakanlığı'na teslimine başlanacak, üretim ve taşıma masrafları federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacak.