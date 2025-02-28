Irak'tan Ceyhan üzerinden petrol ihracatı başlıyor

AA

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, ilerleyen saatlerde Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlanacağını söyledi.

Abdulgani, başlayacak petrol ihracatının ilk etapta 185 bin varil olacağını belirtti.

"İHRACAT KADEMELİ ARTIRILACAK"

Abdulgani, bunun federal bütçede belirtilen kapasiteye ulaşana kadar kademeli olarak artırılacağını ifade etti.

BİR VARİL PETROLÜN TAŞINMA MALİYETİ

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.