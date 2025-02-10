İran plakalı ticari taşıtlardan 'dolu depo' uygulaması kaldırıldı

AA

İran plakalı ticari taşıt ve özel konteynerlere yönelik "dolu depo" uygulamasının 1 Şubat itibarıyla kaldırılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'na göre, İran'dan Türkiye'ye çıkış yapan ticari taşıtlardan, taşıtın İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmaksızın, depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmesi üzerine 28 Aralık 2024'te söz konusu karar yayımlandı.

"İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

STANDART DEPO MUHAFİYET

Anılan kararla standart depo muafiyeti, otobüsler hariç olmak üzere, Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için kaldırılırken, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanmakta olan vergi tutarının yüzde 155 fazlası tutarındaki verginin tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmesi uygulaması getirildi.

KARŞILIKLI ARAÇLAR BAZINDA KURAL ASKIYA ALINDI

Türkiye ile İran arasında 27 Ocak'ta imzalanan protokolle İran tarafının dolu depo uygulamasını Türk tırları için tüm Türk-İran sınırlarında geçerli olacak şekilde kaldırması ve Türkiye'nin İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için getirilen uygulamayı 1 Şubat itibarıyla askıya alması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda "İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" yürürlükten kaldırıldı.