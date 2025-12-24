İş dünyasının 2026 asgari ücretine ilk tepkileri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi.

İşverene asgari ücret desteği, 1.000 liradan yüzde 27 oranında artırılarak 1.270 liraya yükseltildi.

Brüt olarak 33 bin 30 TL olan 2026 asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu.

2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330 TL olarak kaydedildi. Kesintiler toplamı 4 bin 955 TL olduğunda net asgari ücret de 28 bin 75 TL oldu.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ YENİ ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRDİ

İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücreti değerlendirdi.

"ÇALIŞANLARIMIZI VE İŞVERENLERİMİZİ RAHATLATACAK MEKANİZMALAR DEVREYE ALINMALI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BRÜT ÜCRETLE NET GELİR ARASINDA AÇILAN MAKASIN MAKUL SEVİYELERE GERİLETECEK ADIMLAR

Avdagiç, özellikle gelir vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirterek, böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makasın makul seviyelere gerileyeceğini ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacağını aktardı.

"PRİMİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN İŞVERENE DAHA FAZLA TEŞVİK"

Bu dönemde primini düzenli ödeyen işverenin daha fazla teşvik edilmesinin yararlı olacağını ifade eden Avdagiç, "İşveren Sigorta Prim Teşviki'nin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE BÜYÜDÜĞÜ BİR DENGEYİ ÖNEMSİYORUZ"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da yüzde 27'lik asgari ücret artışıyla, mevcut ekonomik şartlar dahilinde enflasyonla mücadelenin de bir parçası olarak sosyal dengeyi önceleyen bir adım atıldığını bildirdi.

"İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ ARTIRILDI"

Aydın, net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret ve 1.000 liradan 1.270 liraya yükseltilen devlet desteğinin enflasyonla mücadeledeki kararlılığın ve mevcut ekonomi yönetiminin sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"İŞVEREN ÜZERİNDEKİ MALİYET BASKISI DENGELENMELİ"

Enflasyonun düşürüldüğü, verimliliğin artırıldığı ve öngörülebilirliğin güçlendiği bir ekonomik zeminde, ücret artışlarının daha sürdürülebilir ve kalıcı sosyal refah üreten bir yapıya kavuşacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

Bu süreçte kayıt dışılığın azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması ile işveren üzerindeki maliyet baskılarının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle devlet desteğinin artırılması, işverenlerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletirken, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından olumlu bir katkı sunmaktadır.

"ENERJİ, FİNANSMAN VE VERGİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜCÜ İLAVE ADIMLAR HAYATA GEÇMELİ"

Ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için enerji, finansman ve vergi başta olmak üzere üretim maliyetlerini düşürücü ilave adımların da eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ASKON olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyabildiği ve ekonomimizin sürdürülebilir şekilde büyüdüğü bir dengeyi önemsiyoruz. Açıklanan asgari ücret artışının ve devlet desteklerinin ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız ve tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

"TÜM ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜNÜN KALICI BİÇİMDE ARTMASINI UMUYORUM"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç 2026 yılına ilişkin asgari ücrete dair, "Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dilediğini belirten Ardıç, şunları kaydetti: