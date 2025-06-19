İş programında 6 bin 343 kursiyerin zaruri giderleri karşılandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan 6 bin 343 kişinin yararlandığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, "İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 23 Eylül 2024'ten bugüne kadar programdan 6 bin 343 kursiyer faydalandırdık." ifadesini kullandı.

PROGRAM İSTİHDAMI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandıkları nitelikli iş gücünü yetiştirmeye kamu-özel sektör işbirliği ile devam ettiklerini bildiren Işıkhan, "İŞKUR ve TOBB arasında imzaladığımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü ile nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, işsizliği azaltmayı, istihdamı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 BİN 343 KURSİYER FAYDALANDIRDIK"

Vedat Işıkhan, şunları kaydetti: