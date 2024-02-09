İskenderun Limanı depremin izlerini sildi Depremde çıkan yangın ile gündeme gelen İskenderun Uluslararası Limanı, aradan geçen bir yılda yapılan yatırımlarla yaralarını sardı.

AA

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli üst üste gerçekleşen iki yıkıcı depremin etkilerinden birisi de İskenderun Limanı'nda yaşanmış, devrilen konteynerler nedeni ile çıkan yangın günlerce söndürülememişti.

Limanın rıhtımında, geri sahada, altyapıda ve makine ekipmanlarında hasar oluşmuştu.

Limak İskenderun Uluslararası Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy, depremlerden etkilenen ilmanda o günden bugüne kadar yapılan çalışmaları şu sözlerle gözler önüne serdi:

Kapalı binalarımızda herhangi bir hasarımız yok. Rıhtımlarda yıkılmalar, çökmeler gibi şeylerimiz yok. Onarılabilir hasarlardı hepsi. Deprem sonrası bir de yangın yaşadık. Yangın da bizi ciddi anlamda etkiledi. İlk 5-6 gün zaten yangınla mücadele ederek geçti ve depremle ilgili herhangi bir aksiyonda bulunamadık.

Limandaki oranım sürerken kısmen de çalışma yürütüldü

Arısoy, analizleri bitirdikten sonra onarım için neler yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını ve hemen harekete geçtiklerini belirterek yaşanan süreci şöyle aktardı:

Bütün onarımları tamamen bitirip ondan sonra tekrar işletmeye başlamak belki ideal yöntemdi ancak bölgedeki ithalat ve ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda kısmi açılışlarla, en azından kısmi kapasitelerle bölgeye destek vermeyi tercih ettik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)