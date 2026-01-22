İSKİ, atık suyu, içme suyu kaynağı Büyükçekmece Barajı'na akıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde İSKİ'ye ait atık su hattında aylar önce arıza meydana geldi.

Su hattındaki arıza nedeniyle yer altına sızan atık su, tarım arazilerine zarar verdi.

Biriken atık su, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na döküldü.

Çatalca'nın Bahşayiş Mahallesi'nde İSKİ'ye ait atık su boru hattında yaklaşık 3-4 ay önce meydana gelen arıza, iddialara göre giderileceği halde sorun daha da büyüyerek, çevre ve halk sağlığını tehdit eden duruma geldi.

ATIK SU, YER ALTINDAN SIZARAK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Boru hattındaki sorun nedeniyle atık su yer altından sızarak su kanallarına, oradan da vatandaşların ektiği tarım arazilerine doldu.

ETRAFA KÖTÜ KOKU YAYDI

Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çevreye yayılan kötü koku bölge sakinlerinin tepkisine neden olurken, atık suyun ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.

TARIM ARAZASİNDE BİRİKEN SU, İÇME KAYNAĞINA DÖKÜLDÜ

Vatandaşlar uzun süredir sorunun giderilmesini beklerken, iddiaya göre tarım arazilerinde biriken atık su daha sonra İSKİ tarafından içme suyu kaynağı olarak kullanılan Büyükçekmece Barajı'na döküldü.

İÇME SUYU GÜVENLİĞİ ENDİŞE VERİYOR

Drone ile elde edilen görüntülerde, atık suyun baraj havzasına ulaştığı net şekilde görülürken, yaşanan durum çevre ve içme suyu güvenliği açısından endişe oluşturuyor.

"İKİ GÜNDÜR BU ATIK SUYU BÜYÜKÇEKMECE BARAJI'NA DÖKÜYORLAR"

Bahşayiş Mahallesi sakinlerinden Özcan Öktem, "Bundan üç dört ay önce İSKİ'ye ait atık su borusunun patladığını duyduk. Sonrasında bu su tarlalarımıza kadar geldi ve ekinlerimiz zarar gördü. Biz bu suya nasıl bir çözüm bulacaklar diye düşünürken iki gündür bu atık suyu Büyükçekmece Barajı'na döküyorlar." dedi.

Görüntülerde de içme suyuna basılan atık suyun rengi ve ardından bıraktığı köpüklü yapı, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serer nitelikte.